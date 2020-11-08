تراجع صافي خسائر شركة سوليدرتي السعودية للتكافل- سوليدرتي تكافل، بنسبة 76.7% في الربع الثالث من العام 2020، لتصل إلى 5.01 مليون ريال، مقارنة بنحو 21.5 مليون ريال صافي خسائر في الربع المماثل من 2019.

وتراجع صافي خسائر الشركة في الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 81.2% مقارنة بصافي خسائر نحو 26.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، انخفض صافي خسائر الشركة بنسبة 50.7%، لتصل إلى 20.78 مليون ريال، مقارنة بنحو 42.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وبنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، سجلت "سوليدرتي تكافل" خسائر متراكمة بقيمة 70.7 مليون ريال تعادل نسبة 28.27% من رأس المال البالغ 250 مليون ريال.

وقالت "سوليدرتي تكافل" في بيان للسوق المالية السعودية- تداول، اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافي الخسارة للربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة زيادة بلغت 23.59% وإلى انخفاض احتياطي عجز أقساط تأمين إضافي بنسبة انخفاض بلغت 34%.