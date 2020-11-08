منيت الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو بخسائر فصلية بعد الذكاة والضريبة بلغت قيمتها 121.7 مليون ريال، في الربع الثالث من 2020، مقابل أرباح 95 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وانخفضت الخسائر بنسبة 13.2%، مقابل الخسائر التي تكبدتها في الربع السابق، والتي كانت 140.3 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، تكبدت سابتكو خسائر 302 مليون ريال، مقابل أرباح 74.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وحول أسباب تكبد خسائر في الربع الثالث مقابل أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي أرجعته الشركة لانخفاض إيرادات النشاط نتيجة لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الجهات الرسمية لاحتواء فايروس كورونا. بالرغم من انخفاض مصروفات البيع والتوزيع وانخفاض المصروفات الإدارية.

كما ارتفعت تكلفة الإيراد للشركة التابعة لتنفيذ التزامات متطلبات التشغيل، وتكبدت خسائر طفيفة في شركة زميلة.

وسجل استثمار مشروع مشترك خسائر نتيجة توقف أعماله لتأثرها بجائحة فيروس كورونا، وانخفضت قيمة الموجودات المحتفظ بها للبيع.