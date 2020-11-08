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"سابتكو" تسجل 121.7 مليون ريال خسائر في الربع الثالث

الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو
الشركة السعودية للنقل الجماعي
سوق السعودية

"سابتكو" تسجل 121.7 مليون ريال خسائر في الربع الثالث

خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 تكبدت خسائر 302 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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منيت الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو بخسائر فصلية بعد الذكاة والضريبة بلغت قيمتها 121.7 مليون ريال، في الربع الثالث من 2020، مقابل أرباح 95 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وانخفضت الخسائر بنسبة 13.2%، مقابل الخسائر التي تكبدتها في الربع السابق، والتي كانت 140.3 مليون ريال.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، تكبدت سابتكو خسائر 302 مليون ريال، مقابل أرباح 74.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وحول أسباب تكبد خسائر في الربع الثالث مقابل أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي أرجعته الشركة لانخفاض إيرادات النشاط نتيجة لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الجهات الرسمية لاحتواء فايروس كورونا. بالرغم من انخفاض مصروفات البيع والتوزيع وانخفاض المصروفات الإدارية.

كما ارتفعت تكلفة الإيراد للشركة التابعة لتنفيذ التزامات متطلبات التشغيل، وتكبدت خسائر طفيفة في شركة زميلة.

وسجل استثمار مشروع مشترك خسائر نتيجة توقف أعماله لتأثرها بجائحة فيروس كورونا، وانخفضت قيمة الموجودات المحتفظ بها للبيع.

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