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"شاكر" تتحول للربحية.. تحقق 4.4 مليون ريال بالربع الثالث 

المقر الرئيسي لمجموعة شاكر - الرياض
المقر الرئيسي لمجموعة شاكر - الرياض
سوق السعودية

"شاكر" تتحول للربحية.. تحقق 4.4 مليون ريال بالربع الثالث 

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دبي - العربية.نت

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تحولت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر- "شاكر" لتحقيق أرباح في الربع الثالث من العام الجاري، بنحو 4.4 مليون ريال، مقارنة بصافي خسائر نحو 6.66 مليون ريال في الربع الثالث من 2019.

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وتراجع صافي ربح "شاكر" بنسبة 13.7% في الربع الثالث من 2020، مقارنة بصافي ربح نحو 5.1 مليون ريال في الربع السابق من العام الجاري.

وتحولت "شاكر" لتحقيق صافي ربح، بعد الزكاة والضريبة، بنحو 6.2 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مقارنة بصافي خسائر نحو 45.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2019.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 140.1 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تعادل نسبة 22.2% من رأس المال البالغ 630 مليون ريال.

وقالت "شاكر" في بيان للسوق المالية السعودية- "تداول"، اليوم الأحد، إن صافي الربح في الربع الثالث من 2020، ارتفع على أساس سنوي، بسبب ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 7.4% لتصل الأرباح التشغيلية 2.95 مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها 6.16 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2019.

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