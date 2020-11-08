عدلت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) توصية مجلس الإدارة بشأن تخفيض رأس المال، وذلك بعد تحقيق خسائر في الربع الثالث من العام الجاري.

وقالت الشركة، اليوم الأحد، إن مجلس إدارتها أوصى بخفض رأس المال بـ 44.07% ليصل إلى 674.5 مليون ريال، مقابل 1.206 مليار ريال قبل التخفيض.

وأضافت أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة، مشيراً إلى أن التخفيض سيكون عن طريق إطفاء الخسائر المتراكمة بـ 531.49 مليون ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من 1.21 مليار ريال إلى 876.96 مليون ريال وبنسبة 27.3% لإعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.