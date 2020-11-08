  • مباشر
اللغة

كيمانول تعتزم تخفيض رأسمالها بـ 44% إلى 674.5 مليون ريال

شركة كيمانول
شعار كيمانول
سوق السعودية

كيمانول تعتزم تخفيض رأسمالها بـ 44% إلى 674.5 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عدلت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) توصية مجلس الإدارة بشأن تخفيض رأس المال، وذلك بعد تحقيق خسائر في الربع الثالث من العام الجاري.

قصص خاصة بورصة الكويت "كامكو" للعربية: الأصول المدارة 12.6 مليار دولار.. والانخفاض 7%

وقالت الشركة، اليوم الأحد، إن مجلس إدارتها أوصى بخفض رأس المال بـ 44.07% ليصل إلى 674.5 مليون ريال، مقابل 1.206 مليار ريال قبل التخفيض.

وأضافت أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة، مشيراً إلى أن التخفيض سيكون عن طريق إطفاء الخسائر المتراكمة بـ 531.49 مليون ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من 1.21 مليار ريال إلى 876.96 مليون ريال وبنسبة 27.3% لإعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لعلاج كورونا.. دواء في متناول الجميع تحت الاختبار لعلاج كورونا.. دواء في متناول الجميع تحت الاختبار
هؤلاء أول من زفّ الأخبار السارة لبايدن.. وصورة معبّرة هؤلاء أول من زفّ الأخبار السارة لبايدن.. وصورة معبّرة

الأكثر قراءة

عرس يوتيوبر يمني في صنعاء يثير ذعر الحوثيين.. هذه قصته عرس يوتيوبر يمني في صنعاء يثير ذعر الحوثيين.. هذه قصته
معلومات لا تعرفها عن جو بايدن معلومات لا تعرفها عن جو بايدن
بايدن.. خسر زوجته وابنته بحادث سير ومات ابنه بالسرطان بايدن.. خسر زوجته وابنته بحادث سير ومات ابنه بالسرطان
بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا
خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال! خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!
ماذا يحدث في حال رفض ترمب النتيجة وتمسك بالرئاسة؟ ماذا يحدث في حال رفض ترمب النتيجة وتمسك بالرئاسة؟

قبل أن تذهب

مع أم ضد.. كيف يتعامل الإعلام الجمهوري مع بايدن ؟
مع أم ضد.. كيف يتعامل الإعلام الجمهوري مع بايدن ؟

اكتشف المزيد