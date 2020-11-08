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"معدنية" تقلص خسائرها بـ 87.6% في الربع الثالث 2020

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
شعار الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
سوق السعودية

"معدنية" تقلص خسائرها بـ 87.6% في الربع الثالث 2020

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تراجعت خسائر الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن- "معدنية" بنسبة 87.55% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 5.86 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 47.08 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

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وانخفضت خسائر الشركة في الربع الثالث من 2020، بنسبة 24%، مقارنة بصافي خسائر نحو 7.71 مليون ريال في الربع السابق من العام 2020.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجعت خسائر "معدنية" بنسبة 59.06% لتصل إلى 21.03 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 51.37 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وبنهاية التسعة أشهر الأولى من 2020، بلغت الخسائر المتركمة للشركة نحو 20.8 مليون ريال تعادل نسبة 7.4% من رأس المال البالغ 281.12 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية- "تداول"، اليوم الأحد، إن أسباب انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث من 2020 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض تكلفة بعض مدخلات الإنتاج وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع وتحصيل جزء من مخصص ديون مشكوك فيها وانخفاض الأعباء المالية وارتفاع الإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى تسجيل خسائر انخفاض في قيمة الشهرة بمبلغ 40.1 مليون ريال من خلال الربع الثالث من العام السابق.

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