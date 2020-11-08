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كيف رفعت جائحة "كورونا" مبيعات الشيكولاتة؟

صورة لبعض من أنواع الشيكولاتة
صورة لبعض أنواع الشيكولاتة
فيروس كورونا

كيف رفعت جائحة "كورونا" مبيعات الشيكولاتة؟

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دبي - العربية.نت

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قالت شركة "هيرشي" الأميركية، يوم الجمعة، إن مبيعاتها من الشيكولاتة ارتفعت بقوة في الأماكن التي ترتفع بها نسب الإصابات بفيروس "كورونا".

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وأضافت في بيان لها يوم الجمعة، نقلته شبكة "CNN"، أن الطلب على منتجاتها من الشيكولاتة، ارتفع بنسبة 40 إلى 50% في المناطق التي يرتفع بها عدد المصابين بفيروس كورونا.

وأرجعت الشركة السبب، إلى سياسة الأفراد في الخروج للهواء الطلق في محاولة للحد من انتشار الفيروس، ما يعني المزيد من الوقت في الخارج وتناول الوجبات الخفيفة والحلوى من الأكشاك.

وربطت الشركة بشكل سريع بين المناطق التي ينتشر بها الفيروس، وسياسة المبيعات لديها، وتعديل جداول التصنيع والتوزيع والمخزون بشكل صحيح، وفقاً لـ مشيل باك الرئيس التنفيذي للشركة في رسالة مسجلة نقلتها سي إن إن، واطلعت عليها "العربية.نت".

وقال باك إنه خلال عيد الهالوين، تمكنت الشركة من "زيادة المبيعات بشكل طفيف مقابل العام السابق وتوسيع حصتها السوقية"، مشيرا إلى أن الزيادات في تجارة التجزئة عوضت الانخفاضات في مبيعات الخدمات الغذائية.

ونمت مبيعات هيرشي الصافية بنسبة 4% في الأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر مقارنة بالفترة المقارنة من العام الماضي.

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