أعلنت أرابتك القابضة عن فوز شركة الهدف للإنشاءات الهندسية "الهدف"، إحدى الشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل، بعقد من الباطن بقيمة 145 مليون ريال سعودي (بما يعادل 142.01 مليون درهم).

وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي اليوم، أن العقد يمتد لمدة 14 شهراً من شركة شاندونغ تايجون إليكتريك باور إنجينيرنج ليمتد، لإنشاء الأشغال البحرية في مدينة الجبيل 3 أ وهو مشروع للمياه المستقلة يقع في مدينة الجبيل في السعودية.

وفي سبتمبر الماضي أعلنت أرابتك فوز الهدف للإنشاءات الهندسية بعقد بقيمة 403.8 مليون درهم بإمارة أبوظبي.

وفي مطلع أكتوبر الماضي، قررت عمومية أرابتك عدم استمرارية الشركة وحلها نظراً لأوضاعها المالية غير المستقرة.

وفي يوليو الماضي، أعلنت أرابتك فوز شركة الهدف للإنشاءات الهندسية التابعة لها بعقد مع أرامكو السعودية والذي يتضمن استبدال 5 خزانات بمصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية بالسعودية بقيمة تقرب من 200 مليون ريال سعودي بما يعادل 196 مليون درهم ويشمل نطاق عمل شركة الهدف استبدال 3 خزانات لتخزين النفتا وخزانين لبقايا النفط المترسب.