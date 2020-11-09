كشف عمر الحمامصي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية، أن الشركة تنفذ عدداً من المشاريع في سبع دول، مشيراً إلى أن حجم الإيرادات وصل العام الماضي إلى 450 مليون دولار عام 2019 ومنها 250 مليون دولار في مصر.

وقال في لقاء مع العربية على هامش معرض سيتي سكيب مصر إن الشركة تعمل على بناء مدن متكاملة في مصر وخارجها وهو ما يعطي 4 مصادر للإيرادات وهي العقارات والفنادق من السياحة الداخلية والإقليمية والخارجية، بالإضافة لإدارة المدن وتطوير الأراضي.

وأضاف الحمامصي "تضررت الفنادق في فترة كورونا معدلات إشغال الفنادق في "الجونة" حتى منتصف 2020 كانت 33% فقط".

وأظهرت القوائم المالية لشركة "أوراسكوم للتنمية مصر"، تراجع أرباحها بنسبة 57%، على أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية أنها حققت أرباحاً بلغت 168.35 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت نحو 393.75 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.92 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل إيرادات بلغت نحو 2.32 مليون جنيه في النصف الأول من 2019 بنسبة تراجع تقدر بنحو 17.2%.

وخلال الربع الثاني من العام الحالي، بلغت أرباح الشركة نحو 76.5 مليون جنيه، مقابل أرباح قدرها 205.16 مليون جنيه في الربع المقارن من 2019، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 62.7%.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة نحو 206.33 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل نحو 296.27 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي، مسجلة انخفاضاً بلغت نسبته 30.3%.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 91.85 مليون جنيه منذ بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 188.59 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الربع من العام الماضي، بنسبة تراجع تقدر بنحو 51.3%.

وأشارت البيانات إلى تراجع إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 903.83 مليون، مقابل نحو 1.01 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلة تراجعاً بلغت نسبته 10.6%.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، تراجعت أرباح الشركة إلى 54.19 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 124.73 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت نحو 56.5%.