قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة سامسونغ إليكترونيكس قد تطرح أحدث نسخة من هواتفها الذكية البارزة غالاكسي إس قبل أكثر من شهر من الموعد المتوقع لذلك في محاولة لانتزاع حصة في السوق من شركة هواوي وتفادي المنافسة من شركة أبل.

وتحدت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية في السابق تصدر سامسونغ لسوق الهواتف الذكية العالمية لكن الشركة الصينية تواجه وضعا صعبا بسب القيود التي تفرضها الولايات المتحدة والتي تخنق إمداداتها من الرقائق المستخدمة في الهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات.

ويأمل مسؤولو صناعة الرقائق في كوريا الجنوبية، أن تؤدي رئاسة جو بايدن إلى تخفيف بعض هذه القيود على الرغم من تشككهم في ذلك لأنهم يتوقعون أيضًا أن تواصل الإدارة الأميركية المقبلة انتهاج موقف متشدد تجاه الصين.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الخطة ليست علنية إن سامسونغ تستعد لطرح هاتفها الجديد غالاكسي إس 21 في أواخر يناير كانون الثاني من العام المقبل حيث سبق لها أن طرحت هاتفها إس 20 في أوائل مارس آذار من العام الجاري.