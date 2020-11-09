أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة تراجعا في صافي الأرباح نسبته 26.8%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي أرباحها بلغ 15.3 مليون ريال، مقابل 20.9 مليون ريال.

وتراجعت إيرادات الشركة 19.3% إلى 353.1 مليون ريال، وهو سبب تراجع الأرباح وفقا لما ذكرته الشركة.

وأوضحت أيضا أن التراجع جاء بسبب ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات للمبيعات من 81.5% في الربع السابق لتصبح 86.8% خلال الربع الحالي وارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل التقديرية والمصاريف التسويقية وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وخلال التسعة أشهر، تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 15.4% إلى 52.1 مليون ريال.