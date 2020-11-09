ارتفع صافي ربح شركة الحمادي للتنمية والاستثمار- "الحمادي"، بنسبة 72.7% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 36.56 مليون ريال، مقارنة بنحو 21.17 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي.

وتراجع صافي ربح "الحمادي" في الربع الثالث من 2020، بنسبة 6.5%، مقارنة بصافي ربح نحو 39.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 53.96% لتصل إلى 100.6 مليون ريال، مقارنة بنحو 65.35 مليون ريال صافي ربح بالفترة المماثلة من 2019.

وقالت "الحمادي" في بيان للسوق المالية السعودية- "تداول"، اليوم الاثنين، إن سبب ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من 2020، على أساس سنوي، يعود إلى 4 عوامل هي زيادة تحويلات المرضى من مقام وزارة الصحة، واستمرار التحسن في أداء مستشفى فرع النزهة وزيادة كفاءة تشغيل الأصول، وانخفاض تكاليف التمويل نتيجة انخفاض أرصدة القروض وانخفاض تكلفة الإقراض، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف العمالة نتيجة الاستفادة من المبادرات الحكومية لدعم شركات القطاع الخاص خلال جائحة كورونا.