تراجع صافي ربح الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني - "الخليجية العامة"، بنسبة 91.9% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 109 آلاف ريال قبل الزكاة، مقارنة بنحو 1.35 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وتراجع صافي أرباح الشركة قبل الزكاة في الربع الثالث من 2020، بنسبة 99.4% مقارنة بصافي ربح نحو 18.75 مليون ريال في الربع السابق من 2020.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي ربح "الخليجية العامة" بنسبة 73.1% لتصل إلى 14.84 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 8.57 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وبنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت الخسائر المتراكمة للشركة إلى 31.46 مليون ريال، تعادل نسبة 15.7% من رأسمالها البالغ 200 مليون ريال.

وقالت "الخليجية العامة" في بيان للسوق المالية السعودية- "تداول"، اليوم الاثنين، إن سبب تسجيل خسارة في الربع الحالي مقابل تسجيل ربح في الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 22% وانخفاض صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق بنسبة 45%.

وتراجع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 64.66 مليون ريال في الربع الثالث من 2020، مقابل 82.85 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، بنسبة 22%.