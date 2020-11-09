أعلنت شركة الكثيري القابضة، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة تراجعا في الأرباح نسبته 36.4%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي أرباحها بلغت 2.6 مليون ريال، مقابل 4.14 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. يأتي ذلك رغم نمو إيرادات الشركة بنسبة 47.4% إلى 26.55 مليون ريال.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والمصاريف العمومية والإدارية التي تحملتها الشركة نتيجة للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الشركة بسبب جائحة كورونا - كوفيد 19.

وخلال التسعة أشهر، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 57.6% إلى 4.97 مليون ريال، مع نمو الإيرادات بنسبة 6.7% إلى 67.4 مليون ريال.