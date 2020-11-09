ارتفعت أرباح شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بـ21% خلال الربع الثالث لتسجل 36 مليون ريال، مما رفع أرباح التسعة أشهر إلى 100 مليون ريال.



وعزت الشركة هذا الارتفاع إلى زيادة كفاءة تشغيل الأصول وانخفاض تكاليف التمويل وتكاليف العمالة، نتيجة الاستفادة من المبادرات الحكومية لدعم شركات القطاع الخاص خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المرضى من وزارة الصحة.

وكانت الشركة قد سجلت صافي ربح فصلي بعد الزكاة والضريبة بلغ 39.1 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل تسجيلها أرباحا بلغت 20 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 95.4%.

وسجلت الشركة أرباحاً نصفية بـ 64 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها أرباحا بلغت 44 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 45%.