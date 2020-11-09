  • مباشر
اللغة

ارتفاع أرباح "الحمادي" الفصلية 21% إلى 36 مليون ريال

مستشفى الحمادي
شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "الحمادي" الفصلية 21% إلى 36 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أرباح شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بـ21% خلال الربع الثالث لتسجل 36 مليون ريال، مما رفع أرباح التسعة أشهر إلى 100 مليون ريال.

وعزت الشركة هذا الارتفاع إلى زيادة كفاءة تشغيل الأصول وانخفاض تكاليف التمويل وتكاليف العمالة، نتيجة الاستفادة من المبادرات الحكومية لدعم شركات القطاع الخاص خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المرضى من وزارة الصحة.

وكانت الشركة قد سجلت صافي ربح فصلي بعد الزكاة والضريبة بلغ 39.1 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل تسجيلها أرباحا بلغت 20 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 95.4%.

وسجلت الشركة أرباحاً نصفية بـ 64 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها أرباحا بلغت 44 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 45%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هكذا جرت أول عملية انتقال سلمي للسلطة في أميركا هكذا جرت أول عملية انتقال سلمي للسلطة في أميركا
شاهد أول رحلة ركاب في العالم داخل كبسولة شاهد أول رحلة ركاب في العالم داخل كبسولة "هايبرلوب "

الأكثر قراءة

بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا
خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال! خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!
فتيل حرب عالمية ثالثة يلوح.. تحذير غريب من قائد بريطاني فتيل حرب عالمية ثالثة يلوح.. تحذير غريب من قائد بريطاني
ليلى علوي تكشف عمرها الحقيقي.. وابنها يظهر للعلن ليلى علوي تكشف عمرها الحقيقي.. وابنها يظهر للعلن
"احموا الديمقراطية".. ميلانيا ترمب تخرج عن صمتها
تويتر: هكذا سنتعامل مع ترمب عقب تسليم السلطة تويتر: هكذا سنتعامل مع ترمب عقب تسليم السلطة

قبل أن تذهب

تعرف على البيت الأبيض مقر أعلى سلطة تنفيذية في أقوى بلد في العالم
تعرف على البيت الأبيض مقر أعلى سلطة تنفيذية في أقوى بلد في العالم

اكتشف المزيد