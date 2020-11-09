كشفت الشركة السعودية لإعادة التأمين- "الإعادة السعودية" عن المحافظة على تصنيف ائتماني للقوة المالية من فئة(AA+) من وكالة سمة للتصنيف (تصنيف) بنظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت "الإعادة السعودية" في بيان للسوق المالية السعودية- "تداول"، اليوم الاثنين، إن التصنيف استند إلى العلامة التجارية القوية للشركة، ونوعية المخاطر المكتتبة، والميزة التنافسية في سوق المملكة العربية السعودية مع تنامي حضور الشركة في الأسواق الدولية المستهدفة.

وأضافت أن تقرير "سمة" أشار أيضًا إلى عناصر قوة شملت المركز المالي الخالي من الديون، ومستويات رأس المال القوية الموائمة للمخاطر، ومعدلات سيولة مناسبة، وتحسن أداء الاكتتاب.

كما أكد التقرير على قوة إطار حوكمة الشركة وإدارة المخاطر، إضافة إلى تطور سوق إعادة التأمين نظراً لتحسن أسعار عقود إعادة التأمين.