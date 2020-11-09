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"الجوف" تتحول لأرباح بـ 7.6 مليون ريال في الربع الثالث

الجوف للتنمية الزراعية
شعار شركة الجوف الزراعية
سوق السعودية

"الجوف" تتحول لأرباح بـ 7.6 مليون ريال في الربع الثالث

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دبي - العربية.نت

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تحولت شركة الجوف الزراعية- "الجوف" لتحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من العام الجاري قدره 7.65 مليون ريال، مقارنة بصافي خسائر نحو 6.43 مليون ريال في الربع الثالث من 2019.

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وتراجع صافي ربح "الجوف" في الربع الثالث من 2020، بنسبة 35.6% مقارنة بصافي ربح 11.87 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي ربح "الجوف" بنسبة 1965.5% لتصل إلى 26.07 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 1.26 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت "الجوف" في بيان للسوق المالية السعودية- "تداول"، اليوم الاثنين، إن تحول الشركة لتحقيق صافي ربح بالربع الثالث من العام 2020، على أساس سنوي، يعود إلى معالجة الأثر المالي لتملك الشركة للأرض المحياة بموجب الأمر السامي وبموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة، والاعتراف بالإيراد الناتج عن تسجيل المنحة بمبلغ 58 مليون ريال مقابل تسجيل هبوط بقيمة مساحة الأرض التي لم تتملكها بمبلغ 3.06 مليون ريال، وتسجيل هبوط في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات المقامة على المساحة التي لم تتملكها الشركة وكذلك تكلفة إزالة ونقل تلك الأصول بمبلغ 30.2 مليون ريال، ليصبح صافي الإيراد الناتج عن معالجة أثر تملك الأرض مبلغ 25.46 مليون ريال.

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