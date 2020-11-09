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"أرباح "الدوائية" الفصلية تقفز 145% إلى 62.5 مليون ريال

سبيماكو الدوائية مناسبة
الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
سوق السعودية

"أرباح "الدوائية" الفصلية تقفز 145% إلى 62.5 مليون ريال

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العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 62.5 مليون ريال في الربع الثالث، مقابل تسجيلها أرباحا بـ25.51 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع بـ145%.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن سبب تسجيل الأرباح يعود لارتفاع المبيعات بنسبة 10.5%، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، إلى تحسن مبيعات القطاع الخاص ومبيعات قطاع التصدير بشكل رئيسي.

كذلك حققت الشركة خلال الربع الحالي ارتفاعاً في إجمالي الربح بنسبة 17.3% نتيجة لتخفيض تكلفة المبيعات بشكل جوهري والتي كان من أهم أسبابها زيادة كفاءة الانتاج. نتيجة لما سبق، فقد ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 41.8% وصافي الربح بنسبة 144.9% خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

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وسجلت الشركة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 130 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها خسارة بلغت 195 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال 9 أشهر إلى تحسن مبيعات القطاع الخاص ومبيعات التصدير خلال الفترة الحالية. كذلك فقد حققت الشركة خلال الفترة الحالية ارتفاعاً في إجمالي الربح بنسبة 34.6% نتيجة لتخفيض تكلفة المبيعات بشكل جوهري والتي كان من أهم أسبابها زيادة كفاءة الانتاج. نتيجة لذلك ولانخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 6% فقد ارتفع الربح التشغيلي وصافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

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