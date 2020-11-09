أعلنت شركة العمران للصناعة والتجارة، اليوم الإثنين، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة أرباحا بلغت 1.9 مليون ريال، مقابل 288 ألف ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن مبيعاتها تراجعت 25.8% إلى 23 مليون ريال، مقابل 31 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وخلال 9 أشهر، حققت الشركة أرباحا بلغت 3.6 مليون ريال، مقابل 1.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من 2019، بنسبة نمو 124%.

وعزت الشركة نمو الأرباح في الربع الثالث إلى انخفاض تكلفة المبيعات، وكذلك الى تحميل الربع السابق بمصروف مخصص مطلوبات محتملة بمبلغ 1.15 مليون ريال.