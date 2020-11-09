أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 60.69 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري مقابل تسجيلها أرباحا بلغت 75.38 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بتراجع بـ19.487%.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداولن أن تراجع الأرباح الفصلية يعود لانخفاض المبيعات بنسبة 6.41% مدفوعاً بتراجع إقبال العملاء على الشراء بعد تطبيق الزيادة في نسبة ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت إلى أن أسباب التراجع تشمل كذلك تحويل التعليم في المدارس إلى التعليم عن بعد كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، مما أفقد الشركة فرصة تحقيق مبيعات موسم العودة إلى المدارس.

كما بينت أن التأثير السلبي لجائحة كورونا استمر على النشاط العقاري للشركة، حيث منحت الشركة خصومات وفترات سماح للمستأجرين عن فترات الإغلاق، كما أنه لا يزال هناك تأثير سلبي على عمليات الشركات التابعة والزميلة بسبب الجائحة.

وعلى أساس ربعي تراجعت أرباح الشركة نحو 51.54%، مقارنة بأرباح الربع السابق، التي بلغت 125.25 مليون ريال.

وسجلت الشركة أرباحاً بـ 285 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 202 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 41%.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى نمو المبيعات بنسبة 11.53% مدفوعاً بزيادة إقبال العملاء على شراء المواد الغذائية والتموينية خلال فترات الإغلاق التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا خلال النصف الأول من العام، بالإضافة إلى تحسن هامش الربح والوفورات في بعض عناصر التكاليف نتيجة الاستفادة من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار جائحة فايروس كورونا.