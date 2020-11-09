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تعيين یوسف بازید رئيسا تنفیذيا لـ "الیمامة للحديد"

اليمامة للصناعات الحديدية
شركة اليمامة للصناعات الحديدية
سوق السعودية

تعيين یوسف بازید رئيسا تنفیذيا لـ "الیمامة للحديد"

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العربية.نت

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أعلنت شركة الیمامة للصناعات الحدیدیة عن قرار مجلس الإدارة بإعادة تعیین یوسف سعید بازید في منصب الرئيس التنفیذي للشركة.

وتحولت شركة "اليمامة للصناعات الحديدية" للربحية بـ25.4 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو، مقارنة بخسائر 21.2 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، حققت شركة "اليمامة للحديد" أرباحا بـ0.93 مليون ريال، مقارنة بخسائر بـ2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

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ويعود سبب تحقيق صافي الربح خلال الربع الحالي البالغ 0.93 مليون ريال سعودي مقابل صافي خسارة بلغت 2.0 مليون خلال الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات/ الإيرادات بنسبة 88.23% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة ارتفاع كمية وقيمة مبيعات قطاع الإنشاءات بنسبة 99.6% و105.7% على التوالي.

وكذلك ارتفاع كمية وقيمة مبيعات قطاع الكهرباء بنسبة 55.6% و34.9% على التوالي.

وقد ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 129.1% ومبلغ 5.2 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي بسبب ارتفاع مصاريف الشحن نتيجة ارتفاع كميات المبيعات/الإيرادات المحلية والتصدير. وكذلك ارتفع مصروف الزكاة بنسبة 81.4% ومبلغ 1.46مليون ريال خلال الربع الحالي.

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