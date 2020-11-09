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حكم قضائي لصالح "عسير" يعيد إليها 202 مليون ريال

عسير للتجارة جديد
شعار شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة
سوق السعودية

حكم قضائي لصالح "عسير" يعيد إليها 202 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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كشفت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة- "عسير" عن آخر تطورات رفع دعوى قضائية على بائع أرض شمال الرياض بمطالبته بإعادة مبلغ 202 مليون ريال إلى الشركة نتيجة إلغاء الصك.

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وقالت "عسير" في بيان للسوق المالية السعودية- "تداول"، اليوم الاثنين، إنه صدر حكم ابتدائي لصالحها، يوم أمس.

وأضافت أن الحكم تضمن فسخ عقد البيع المبرم بين شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة (المدعية) والمدعى عليه (بائع الأرض) المؤرخ في 1 ذي الحجة 1429 هـ، وما ألحق به.

وألزم الحكم بائع الأرض بسداد مبلغ قدره 202 مليون ريال لشركة "عسير".

وتبلغ مدة الاعتراض على الحكم الصادر بطريق الاستئناف 30 يوماً من تاريخ إصداره، وإن لم يقدم المدعى عليه اعتراض خلال المدة المشار إليها فإن حقه يسقط في طلب الاستئناف ويكسب الحكم القطعية وفقا لنظام المرافعات الشرعية.

وقالت "عسير"، إنه لا يوجد أثر مالي للحكم القضائي لصالحها.

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