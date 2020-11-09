ارتفع صافي خسائر شركة أرامكو توتال العربية للخدمات- "ساتورب" بنسبة 62.8% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 804.37 مليون ريال، مقارنة بنحو 493.98 مليون ريال خسائر في الربع المماثل من 2019.4

وتراجعت خسائر "ساتورب" في الربع الثالث من 2020، بنسبة 133.9% مقارنة بخسائر نحو 343.9 مليون ريال في الربع السابق من العام 2020.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي خسائر "ساتورب" بنسبة 95.8% لتصل إلى 1.79 مليار ريال، مقارنة بخسائر نحو 916.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وأرجعت "ساتورب" في بيان للسوق المالية السعودية- "تداول"، الزيادة في خسائر الربع الثالث من عام 2020م على أساس سنوي، إلى انخفاض هوامش التكرير والبتروكيماويات الناجمة عن أوضاع السوق.

وقالت إن الزيادة في الخسائر في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة السابقة jعود إلى تأثر المصفاة بأعمال الصيانة الدورية لوحدات خط الإنتاج الثاني والذي تسبب في انخفاض طاقة معالجة المصفاة بالإضافة إلى انخفاض هوامش الأرباح الناجمة عن أوضاع السوق.