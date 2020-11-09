  • مباشر
اللغة

خسائر "ساتورب" ترتفع 63% بالربع الثالث لتصل لـ804 ملايين ريال

ساتورب أرامكو توتال العربية
ساتورب
سوق السعودية

خسائر "ساتورب" ترتفع 63% بالربع الثالث لتصل لـ804 ملايين ريال

خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 ارتفعت الخسائر 95.8% لتصل لـ1.79 مليار ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع صافي خسائر شركة أرامكو توتال العربية للخدمات- "ساتورب" بنسبة 62.8% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 804.37 مليون ريال، مقارنة بنحو 493.98 مليون ريال خسائر في الربع المماثل من 2019.4

وتراجعت خسائر "ساتورب" في الربع الثالث من 2020، بنسبة 133.9% مقارنة بخسائر نحو 343.9 مليون ريال في الربع السابق من العام 2020.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي خسائر "ساتورب" بنسبة 95.8% لتصل إلى 1.79 مليار ريال، مقارنة بخسائر نحو 916.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

تراجع أرباح شركات سوق السعودية تراجع أرباح "العثيم" الفصلية 19.5% إلى 60 مليون ريال

وأرجعت "ساتورب" في بيان للسوق المالية السعودية- "تداول"، الزيادة في خسائر الربع الثالث من عام 2020م على أساس سنوي، إلى انخفاض هوامش التكرير والبتروكيماويات الناجمة عن أوضاع السوق.

وقالت إن الزيادة في الخسائر في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة السابقة jعود إلى تأثر المصفاة بأعمال الصيانة الدورية لوحدات خط الإنتاج الثاني والذي تسبب في انخفاض طاقة معالجة المصفاة بالإضافة إلى انخفاض هوامش الأرباح الناجمة عن أوضاع السوق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هكذا جرت أول عملية انتقال سلمي للسلطة في أميركا هكذا جرت أول عملية انتقال سلمي للسلطة في أميركا
شاهد أول رحلة ركاب في العالم داخل كبسولة شاهد أول رحلة ركاب في العالم داخل كبسولة "هايبرلوب "

الأكثر قراءة

بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا
خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال! خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!
فتيل حرب عالمية ثالثة يلوح.. تحذير غريب من قائد بريطاني فتيل حرب عالمية ثالثة يلوح.. تحذير غريب من قائد بريطاني
ليلى علوي تكشف عمرها الحقيقي.. وابنها يظهر للعلن ليلى علوي تكشف عمرها الحقيقي.. وابنها يظهر للعلن
"احموا الديمقراطية".. ميلانيا ترمب تخرج عن صمتها
تويتر: هكذا سنتعامل مع ترمب عقب تسليم السلطة تويتر: هكذا سنتعامل مع ترمب عقب تسليم السلطة

قبل أن تذهب

تعرف على البيت الأبيض مقر أعلى سلطة تنفيذية في أقوى بلد في العالم
تعرف على البيت الأبيض مقر أعلى سلطة تنفيذية في أقوى بلد في العالم

اكتشف المزيد