تراجعت خسائر شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO جو)، بنسبة 42.2% في الربع الثاني من السنة المالية الحالية للشركة لتسجل 12.03 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 20.8 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية السابقة.

وتبدأ السنة المالية للشركة مطلع أبريل من كل عام، وتنتهي آخر مارس من العام التالي.

وتراجعت خسائر الشركة في الربع الثاني من السنة المالية الحالية بنسبة 1.95% مقارنة بخسائر نحو 12.27 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية الحالية.

وخلال النصف الأول من السنة المالية الحالية للشركة المنتهي في 30 سبتمبر 2020، ارتفع صافي خسائر الشركة بنسبة 53.9% لتصل إلى 24.3 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 52.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.

وبنهاية الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، سجلت "عذيب للاتصالات" خسائر متراكمة نحو 102.08 مليون ريال تعادل نسبة 44.67% من رأسمالها البالغ 228.53 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية- "تداول"، اليوم الاثنين، إن تراجع صافي الخسارة في الربع الثاني على أساس سنوي، يعود إلى الانخفاض في تكلفة الخدمات ومصاريف البيع والتسويق ومصاريف الاستهلاك والإطفاء وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية والمصروفات العمومية والإدارية والمصاريف التمويلية، على الرغم من انخفاض الإيرادات والإيرادات الأخرى.