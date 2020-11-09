أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني، تسجيل صافي ربح قبل الزكاة والضريبة بلغ 3,182 مليون ريال في الربع الثالث، مقابل تسجيلها خسارة بلغت 14,313مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول أن سبب الزيادة في صافي الأرباح في الربع الحالي مقارنة بالخسائر المحققة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 28 ٪، وزيادة في عائد استثمارات حملة الوثائق بنسبة 364%، والتي قوبلت جزئياً بانخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 18٪.

وسجلت الشركة صافي ربح قبل الزكاة والضريبة بلغ 9.6 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020، مقابل تسجيلها خسارة بلغت 64 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعود سبب الأرباح في 9 أشهر مقارنة بصافي الخسائر بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 44٪، وانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 17٪، والتي قوبلت جزئيًا بانخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 30٪.

وأعلنت الشركة في وقت سابق أن هامش الملاءة الفعلي للشركة ارتفع بنسبة 31% عن هامش الملاءة المطلوب، حسب متطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وأوضحت الشركة أنها مازالت مستمرة في تنفيذ خطتها لرفع هامش الملاءة المطلوب، هذا وستقوم الشركة بالإعلان مستقبلاً عن أي تطورات بهذا الشأن في حينه.

وكانت شركة سلامة للتأمين التعاوني السعودية قد أعلنت عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 19.59% من رأس المال، ما يعادل 48.98 مليون ريال بتاريخ 30 يونيو 2020.