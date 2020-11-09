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نمو أرباح "الأبحاث والتسويق" في الربع الثالث 10% لـ76.5 مليون ريال

المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق
المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق
سوق السعودية

نمو أرباح "الأبحاث والتسويق" في الربع الثالث 10% لـ76.5 مليون ريال

تراجعت أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 بنسبة 7.9%، لتسجل 216.5 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي ربح المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق- "الأبحاث والتسويق" بنسبة 10.07% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 76.5 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 69.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وحققت "الأبحاث والتسويق" نموا في صافي أرباحها بنسبة 1.6% في الربع الثالث من 2020، مقارنة بصافي ربح قدره 75.3 مليون ريال في الربع السابق من 2020.

وقالت "الأبحاث والتسويق" في بيان للسوق المالية السعودية- "تداول"، اليوم الاثنين، إن السبب الرئيسي لارتفاع صافي أرباح الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع الربح التشغيلي، وذلك نتيجة لانخفاض مصاريف البيع والتسويق والعمومية والإدارية.

وفي التسعة أشهر الأولى من 2020، تراجع صافي أرباح "الأبحاث والتسويق" بنسبة 7.9%، لتسجل 216.5 مليون ريال، مقارنة بنحو 235 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وارتفع الربح التشغيلي للشركة بنسبة 15.1% في الربع الثالث من 2020، ليصل إلى 111.5 مليون ريال، مقارنة بنحو 96.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

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