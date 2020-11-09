أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع صافي الخسائر الفصلية 51.46% إلى 2.73 مليون ريال، مقابل نحو 1.8 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الخسائر إلى ارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف البيعية والتسويقية، إلى جانب تكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة.

ولفتت الشركة إلى أن ارتفاع صافي الخسائر جاء على الرغم من ارتفاع المبيعات، وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وعلى أساس ربعي، قفزت خسائر الشركة نحو 310.6%، مقارنة بخسائر الربع السابق، التي بلغت 665.73 ألف ريال.

وكشفت نتائج الشركة ارتفاع صافي الخسارة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2020، إلى 2.08 مليون ريال مقابل 981.26 ألف ريال للفترة نفسها من عام 2019، بارتفاع نسبته 112.3%.