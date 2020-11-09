  • مباشر
اللغة

"وفرة" تصعد بخسائرها الفصلية 51.5% إلى 2.73 مليون ريال

وفرة للصناعة والتنمية
شركة وفرة للصناعة والتنمية
سوق السعودية

"وفرة" تصعد بخسائرها الفصلية 51.5% إلى 2.73 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع صافي الخسائر الفصلية 51.46% إلى 2.73 مليون ريال، مقابل نحو 1.8 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الخسائر إلى ارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف البيعية والتسويقية، إلى جانب تكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة.

ولفتت الشركة إلى أن ارتفاع صافي الخسائر جاء على الرغم من ارتفاع المبيعات، وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع الإيرادات الأخرى.

أرباح شركات سوق السعودية أرباح "الخليج للتدريب" الفصلية تتراجع 50.3% إلى 6.5 مليون ريال 

وعلى أساس ربعي، قفزت خسائر الشركة نحو 310.6%، مقارنة بخسائر الربع السابق، التي بلغت 665.73 ألف ريال.

وكشفت نتائج الشركة ارتفاع صافي الخسارة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2020، إلى 2.08 مليون ريال مقابل 981.26 ألف ريال للفترة نفسها من عام 2019، بارتفاع نسبته 112.3%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لقاح أوكسفورد ثانية...  تطعيم الناس قد يبدأ في يناير لقاح أوكسفورد ثانية...  تطعيم الناس قد يبدأ في يناير
ميليشيات الوفاق مستمرة في التصعيد.. هل تعرقل حوار تونس؟ ميليشيات الوفاق مستمرة في التصعيد.. هل تعرقل حوار تونس؟

الأكثر قراءة

بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا
خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال! خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!
فتيل حرب عالمية ثالثة يلوح.. تحذير غريب من قائد بريطاني فتيل حرب عالمية ثالثة يلوح.. تحذير غريب من قائد بريطاني
"احموا الديمقراطية".. ميلانيا ترمب تخرج عن صمتها
ليلى علوي تكشف عمرها الحقيقي.. وابنها يظهر للعلن ليلى علوي تكشف عمرها الحقيقي.. وابنها يظهر للعلن
لعلاج كورونا.. دواء في متناول الجميع تحت الاختبار لعلاج كورونا.. دواء في متناول الجميع تحت الاختبار

قبل أن تذهب

تعرف على البيت الأبيض مقر أعلى سلطة تنفيذية في أقوى بلد في العالم
تعرف على البيت الأبيض مقر أعلى سلطة تنفيذية في أقوى بلد في العالم

اكتشف المزيد