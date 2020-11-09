قال الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر محمد عبد الله، إن الشركة ستمول ذاتياً حصولها على نطاق ترددي بعرض 40 ميغاهرتز في الحيز الترددي في مصر.



وأعلنت شركة فودافون مصر، أكبر شركة اتصالات في مصر، الأسبوع الماضي، أنها وافقت على دفع 540 مليون دولار للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقابل الحصول على الترددات الجديدة في الحيز الترددي البالغ 2.6 جيجاهرتز.



وقالت إنها ستدفع 270 مليون دولار عند استلام الترددات، ثم دفعتين بقيمة 135 مليون دولار في كل من 2021 و2022.





وقال عبد الله في مؤتمر صحافي، إن التمويل سيكون ذاتيا وليس عن طريق الاقتراض. وقال محللون إن المستثمرين توقعوا أن تسعى الشركة للحصول على قروض.



وقالت الاتصالات السعودية، أكبر شركة اتصالات في المملكة، في سبتمبر إنها تتفاوض مع الشركة الأم لفودافون، ومقرها بريطانيا، لشراء 55% من فودافون مصر مقابل 2.4 مليار دولار، لكنها لم تتوصل بعد إلى اتفاق.