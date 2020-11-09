  • مباشر
اللغة

فودافون مصر تمول ذاتياً حصولها على ترددات بـ 540 مليون دولار

فودافون
شركة فودافون مصر، أكبر شركة اتصالات في مصر
شركات

فودافون مصر تمول ذاتياً حصولها على ترددات بـ 540 مليون دولار

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر محمد عبد الله، إن الشركة ستمول ذاتياً حصولها على نطاق ترددي بعرض 40 ميغاهرتز في الحيز الترددي في مصر.

وأعلنت شركة فودافون مصر، أكبر شركة اتصالات في مصر، الأسبوع الماضي، أنها وافقت على دفع 540 مليون دولار للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقابل الحصول على الترددات الجديدة في الحيز الترددي البالغ 2.6 جيجاهرتز.

وقالت إنها ستدفع 270 مليون دولار عند استلام الترددات، ثم دفعتين بقيمة 135 مليون دولار في كل من 2021 و2022.

الاقتصاد العالمي على المحك.. أبرز 5 ملفات اقتصادية تواجه بايدن! قصص خاصة الانتخابات الأميركية الاقتصاد العالمي على المحك.. أبرز 5 ملفات اقتصادية تواجه بايدن!



وقال عبد الله في مؤتمر صحافي، إن التمويل سيكون ذاتيا وليس عن طريق الاقتراض. وقال محللون إن المستثمرين توقعوا أن تسعى الشركة للحصول على قروض.

وقالت الاتصالات السعودية، أكبر شركة اتصالات في المملكة، في سبتمبر إنها تتفاوض مع الشركة الأم لفودافون، ومقرها بريطانيا، لشراء 55% من فودافون مصر مقابل 2.4 مليار دولار، لكنها لم تتوصل بعد إلى اتفاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لقاح أوكسفورد ثانية...  تطعيم الناس قد يبدأ في يناير لقاح أوكسفورد ثانية...  تطعيم الناس قد يبدأ في يناير
ميليشيات الوفاق مستمرة في التصعيد.. هل تعرقل حوار تونس؟ ميليشيات الوفاق مستمرة في التصعيد.. هل تعرقل حوار تونس؟

الأكثر قراءة

بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا
خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال! خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!
فتيل حرب عالمية ثالثة يلوح.. تحذير غريب من قائد بريطاني فتيل حرب عالمية ثالثة يلوح.. تحذير غريب من قائد بريطاني
"احموا الديمقراطية".. ميلانيا ترمب تخرج عن صمتها
ليلى علوي تكشف عمرها الحقيقي.. وابنها يظهر للعلن ليلى علوي تكشف عمرها الحقيقي.. وابنها يظهر للعلن
لعلاج كورونا.. دواء في متناول الجميع تحت الاختبار لعلاج كورونا.. دواء في متناول الجميع تحت الاختبار

قبل أن تذهب

تعرف على البيت الأبيض مقر أعلى سلطة تنفيذية في أقوى بلد في العالم
تعرف على البيت الأبيض مقر أعلى سلطة تنفيذية في أقوى بلد في العالم

اكتشف المزيد