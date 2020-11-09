قال محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن الشركة تعتزم زيادة استثماراتها في مصر بنحو 1.5 مليار جنيه هذا العام بعد الفوز بحزمة جديدة من الترددات الخاصة بنقل البيانات.

وأضاف عبدالله في مؤتمر صحافي عُقد الليلة الماضية بالقاهرة "استثمرنا نحو خمسة مليارات جنيه هذا العام لتحسين الشبكة وسنستثمر 1.5 مليار جنيه إضافية بعد الترددات الجديدة لشراء أجهزة. لترتفع استثماراتنا بمصر في آخر ثلاث سنوات إلى 13 مليار جنيه. الترددات الجديدة سترفع حجم الترددات التي تمتلكها الشركة إلى 82 ميجاهرتز".

وأعلنت شركة فودافون مصر، أكبر شركة اتصالات في مصر، الأسبوع الماضي، أنها وافقت على دفع 540 مليون دولار للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقابل الحصول على الترددات الجديدة (40 ميجاهرتز).

وقال عبدالله ردا على سؤال لرويترز إن شركته ستمول "ذاتيا قيمة الترددات الجديدة... لن نقترض... هذا ما نستطيع قوله حاليا".

ورفض عبدالله الخوض في تفاصيل بشأن كيفية السداد والتمويل نظرا لأنها مسائل تتسم بالتنافسية كما ذكر بالمؤتمر.

وتابع "كنا نسعى لترددات جديدة منذ 2018 لتحسين جودة الخدمة. الترددات الجديدة خاصة بنقل البيانات ولذا سنخلي أجزاء من الترددات القديمة لنستخدمها في الصوت لتحسين الخدمة. حصتنا السوقية في مصر نحو 44%. لدينا ثمانية ملايين عميل في خدمة فودافون كاش (نقل الأموال عبر المحمول) وتقريبا 65% من المعاملات المالية عبر المحمول بمصر من خلال شبكتنا".

وأضاف "خلال خمس إلى عشر سنوات نتوقع أن يكون الدفع الإلكتروني الطريقة الوحيدة للدفع في الدولة".

وتعمل مصر على تحفيز الأفراد والشركات على تقليص استخدام النقد في الأسواق من خلال الاعتماد أكثر على عمليات تحويل الأموال الإلكترونية والدفع الإلكتروني في المعاملات اليومية.