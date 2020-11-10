تراجعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار مولز بنسبة 70% لتصل إلى 175 مليون درهم.

وعزت الشركة تراجع أرباحها نتيجة تأثرها بجائحة كورونا التي أثرت على إيرادات الشركة.

وقد تراجعت إيرادات الشركة الفصلية بنسبة 30% لتصل إلى 835 مليون درهم.

إلى ذلك، أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، مقلصة من صافي الخسائر بـ 12.2%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن خسائرها بلغت 187 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2020، مقابل 213 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الشركة أن إيراداتها خلال نفس الفترة تراجعت 16.8% إلى 133 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر، بلغت خسائر الشركة 674 مليون ريال بنسبة نمو 116%.

وأشارت إلى أن إجمالي خسائرها المتراكمة بلغ 2.1 مليار ريال ما يمثل 24.7% من إجمالي رأسمال الشركة.