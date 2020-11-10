سجل بنك المشرق خسائر فصلية بقيمة 180 مليون درهم مقارنة بأرباح بقيمة 535 مليون درهم خلال الفترة المقابلة.

وعزا البنك تسجيله للخسائر إلى تراجع إيراداته بنسبة 30% لتصل إلى 1.1 مليار درهم.

كما ارتفعت المخصصات الفصلية بثلاثة أضعاف لتصل إلى 660 مليون درهم.

وكانت شركة دانة غاز، قد أعلنت مسبقاً، عن حصولها على تسهيل ائتماني بقيمة 90 مليون دولار من بنك المشرق الإماراتي.

ويستحق هذا التسهيل الائتماني خلال عام واحد، وبمعدل فائدة أولي مقداره 3% سنوياً فوق سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن "ليبور" (ليبور+3%). وتملك الشركة خيار تمديد هذا التسهيل الائتماني لأربع سنوات إضافية.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان دانة غاز خلال الربع الثاني من العام الجاري أنها تدرس الخيارات المالية المتاحة لتسوية صكوكها في موعد الاستحقاق. وبالإضافة لاستخدام الاحتياطيات النقدية المتوفرة لدى الشركة، فإن التسهيل الائتماني الجديد سيمكن الشركة من السداد الكامل لصكوكها التي تستحق بتاريخ 31 أكتوبر 2020 والتي يبلغ إجمالي قيمتها 309 ملايين دولار.