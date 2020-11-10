أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية تحقيق صافي أرباح بقيمة 627.5 مليار ين (6.1 مليار دولار) في الفترة بين يوليو حتى سبتمبر الماضيين، وذلك مقارنة بتكبدها خسائر بقيمة 700.2 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود الارتفاع في الأرباح جزئيا إلى مكاسب الاستثمار التي حققها صندوقها "رؤية"، الذي يركز على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وذلك مع انحسار الموجة الأولى من فيروس كورونا خلال الربع الثالث، وفقا لما نقلته "الألمانية".

كما حققت مجموعة سوفت بنك المتخصصة في التكنولوجيا والاستثمار مبيعات بقيمة 1.18 تريليون ين خلال الربع الثالث، بارتفاع 11.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت المجموعة قد تكبدت خسائر بقيمة 962 مليار ين خلال العام الماضي السابق، الذي انتهى في 31 مارس الماضي، وذلك بعدما تكبد صندوق فيجن خسائر استثمار بقيمة 1.8 تريليون ين بسبب التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

إلى ذلك، أعلنت وزارة العمل اليابانية أن أكثر من 70 ألف شخص في البلاد فقدوا وظائفهم، أو أوشكوا على فقدانها، بسبب جائحة كورونا.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" أمس، أن الوزارة تقوم بالتحقق بشأن حالات العاملين، الذين تم تسريحهم من العمل، أو الذين لم يتم تجديد عقودهم بسبب معاناة أرباب عملهم نتيجة لتراجع أداء الأنشطة التجارية.

ووجد المسؤولون أن هناك 70 ألفا و242 شخصا واجهوا البطالة أو أوشكوا على مواجهتها، خلال الفترة بين أواخر كانون الثاني (يناير) والسادس من تشرين الثاني (نوفمبر).

ويعتقد المسؤولون أن الأعداد الحقيقية يحتمل أن تكون أعلى من ذلك، حيث إنهم قاموا بتضمين الحالات المعروفة بالنسبة لمكاتب العمل الإقليمية ومكاتب التوظيف العامة فقط.

وكان وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، قال يوم الجمعة الماضي، إن اقتصاد البلاد ما زال في وضع حرج بسبب جائحة كورونا، ولكن هناك مؤشرات على تحسن الأوضاع.

من جهتها، أعلنت شركة خدمات الإنترنت اليابانية "إنترنت إنشييتف جابان" أمس، ارتفاع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 57.7 في المائة سنويا إلى 2.77 مليار ين (26.7 مليون دولار) مقابل 1.76 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وزادت أرباح تشغيل الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 56.3% سنويا إلى 5.24 مليار ين.