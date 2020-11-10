قالت شركة "طاقة"، أكبر شركة مدرجة في الإمارات العربية المتحدة، إنها ستسمح للأجانب بتملك حتى 49% من الأسهم.

وقال مجلس الإدارة في بيان يوم الثلاثاء، إن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، ستسمح للمستثمرين الأجانب بتملك حتى 49% من أسهمها، وتقدر قيمة الشركة بنحو 50 مليار دولار.

كما تخطط "طاقة" لتنمية أرباحها، وحققت أرباحاً بلغت 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بانخفاض نسبته 73% عن الفترة نفسها من عام 2019.

فيما تراجعت أرباحها بأكثر من النصف لتصل إلى 700 مليون درهم في الربع الثالث. وعزت الشركة تراجع أرباحها إلى ارتفاع المصاريف والاستهلاك لتصل إلى 9 مليارات درهم مقارنة مع 620 مليون درهم.

وتستهدف سياسة توزيع الأرباح الجديدة توزيع 2.50 فلس للسهم لعام 2020، حيث ستنمو بنسبة 10% سنوياً خلال العامين المقبلين.

وتراجعت أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 4.7% لتصل إلى 1.63 درهم في أبوظبي، فيما ارتفع المؤشر العام لـ"أبوظبي"، إلا أن سهم "طاقة" ما زال مرتفعاً بنسبة 14% منذ يوم الخميس، عندما أعلنت أنها قد تسمح بتملك الأجانب، ويتداول السهم بالقرب من أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2009.

وتسارع حكومة أبوظبي بالجهود إلى اجتذاب الأموال عبر أصول مملوكة الدولة منذ انتشار فيروس كورونا، حيث جمعت شركة بترول أبوظبي الوطنية المملوكة للدولة نحو 16 مليار دولار حتى الآن هذا العام، بما في ذلك بيع حقوق التأجير لخطوط الأنابيب والممتلكات.