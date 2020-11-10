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أرباح أسواق المزرعة ترتفع 63.3% في الربع الثالث 2020

أسواق المزرعة
أحد أفرع أسواق المزرعة
سوق السعودية

أرباح أسواق المزرعة ترتفع 63.3% في الربع الثالث 2020

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دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي ربح الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" بنسبة 63.3% في الربع الثالث من العام 2020، لتصل إلى 7.41 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 4.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتراجع صافي ربح "أسواق المزرعة" بنسبة 61.4% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 19.2 مليون ريال صافي ربح في الربع الثاني من 2020.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي ربح الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 507.7% ليصل إلى 34.72 مليون ريال، مقارنة بنحو 5.71 مليون ريال صافي ربح الفترة المماثلة من 2019.

وقالت "أسواق المزرعة" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق هو انخفاض صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ 8.6 مليون ريال مقارنة بنحو 12.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

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