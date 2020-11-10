تراجع صافي ربح شركة الباحة للاستثمار والتنمية "الباحة" بنسبة 16% في الربع الثالث من العام 2020، لتصل إلى 117.8 ألف ريال، مقابل 211.7 ألف ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتراجع صافي ربح الشركة بنسبة 60.5% في الربع الثالث من العام الجاري، بالمقارنة بصافي ربح قدره 449.9 ألف ريال في الربع السابق من العام 2020.

وتحولت الشركة لتحقيق صافي ربح قدره 1.01 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل خسائر قدرها 210.6 ألف ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وسجلت "الباحة" بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، خسائر متراكمة بلغت 40.02 مليون ريال تعادل نسبة 22.6% من رأسمالها البالغ 177 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم، إن سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الثالث من العام 2020، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 8% بسبب تخفيض الإيجارات لبعض المستأجرين نتيجة جائحة كورونا وارتفاع مصروف الزكاة وذلك على الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي.

وأعلنت "الباحة" في بيان منفصل، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمالها عن طريق طرح حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة بالإضافة إلى خفض نسبة خسائر الشركة.