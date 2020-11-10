تراجع صافي ربح شركة الغاز والتصنيع الأهلية "الغاز"، بنسبة 74.75% في الربع الثالث من العام 2020، ليصل إلى 7.7 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 30.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وتراجع صافي ربح "الغاز" بنسبة 42.1% في الربع الثالث من 2020، مقارنة بصافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 13.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري.

وأرجعت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تراجع صافي الربح في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، إلى انخفاض مبيعات الربع الثالث بنحو 8.3 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وارتفاع تكلفة المبيعات بمبلغ 28 مليون ريال الناتجة عن اعتماد الشركة لبرنامج التقاعد المبكر للعاملين، والذي يهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل بالشركة وتقليل تكلفة العاملين في المستقبل.

وأشارت كذلك إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 7.4 مليون ريال نتيجة الزيادة في مصاريف مخصص الخسائر الائتمانية ومصاريف الدعم الفني ورخص الأنظمة والاستهلاكات ومخصص القضايا.