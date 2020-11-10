أعلنت شركة بن داود القابضة، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة تراجعا في صافي الأرباح نسبته 36.8%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي أرباحها بلغ 78.65 مليون ريال، مقابل 124.474 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتراجعت الإيرادات 9.5% لتصل إلى 1.082 مليار ريال.

وخلال 9 أشهر الأولى من 2020، ارتفعت أرباح الشركة 32.2% إلى 390.33 مليون ريال، مقابل 295.262 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن تراجع إيرادات الربع الثالث يعود إلى أن نتائج الربع الثالث من عام 2019 تضمنت الإيرادات الموسمية من الحج وعلى النقيض تأثيرت الإيرادات الموسمية لهذا العام بسبب إغلاق الفروع الرئيسية بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة إثر القرار الصادر من وزارة الداخلية بإيقاف العمرة و الزيارة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين للحد من انتشار الجائحة في المملكة، علاوة على تأثير الزيادة الأخيرة في ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يوليو 2020.

كما كان للانتقال إلى التعليم عن بعد في المدارس كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا أثر أيضاً مما أفقد الشركة فرصة تحقيق مبيعات موسم العودة إلى المدارس، وفقا للشركة.

وقالت الشركة في بيان منفصل، إنها تسعى إلى توزيع 228.6 مليون ريال عن أرباح الربعين الثاني والثالث من العام الجاري.

وتصل حصة السهم من التوزيعات ريالين، وتاريخ الاستحقاق هو 19 من الشهر الجاري.