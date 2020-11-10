ارتفع صافي ربح شركة دله للخدمات الصحية- "دله الصحية"، في الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 102.3%، ليصل إلى 53.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 26.6 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وارتفع صافي الربح في الربع الثالث من 2020، بنسبة 668.6% مقارنة بصافي ربح 7 ملايين ريال في الربع الثاني من 2020.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي ربح "دله الصحية" بنسبة 3.76% ليصل إلى 80 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 77.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية- "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، يعود إلى زيادة الزيارات والتنويم بمستشفى دلة نمار التي ساهمت في انحسار خسائر تشغيلها، وزيادة مبيعات التوزيع والتصنيع الدوائي، بالإضافة إلى أرباح تقييم أدوات مالية بالقيمة العادلة عن طريق استثمارات الشركة.

وأضافت أن ذلك على الرغم من زيادة حصة الشركة من خسائر بدء تشغيل مستشفى د. محمد الفقيه التي تملك الشركة حصة منها، وزيادة مصروف الزكاة نتيجة لزيادة الوعاء الزكوي.