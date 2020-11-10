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إعمار المدينة الاقتصادية تقلص خسائرها الفصلية بـ 12% إلى 187 مليون ريال

إعمار المدينة الاقتصادية مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
شعار مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تطورها إعمار
سوق السعودية

إعمار المدينة الاقتصادية تقلص خسائرها الفصلية بـ 12% إلى 187 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، مقلصة من صافي الخسائر بـ 12.2%.

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وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن خسائرها بلغت 187 مليون ريال خلال الربع الثالث 2020، مقابل 213 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الشركة أن إيراداتها خلال نفس الفترة تراجعت 16.8% إلى 133 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر، بلغت خسائر الشركة 674 مليون ريال بنسبة نمو 116%.

وأشارت إلى أن إجمالي خسائرها المتراكمة بلغ 2.1 مليار ريال ما يمثل 24.7% من إجمالي رأسمال الشركة.

وعزت الشركة أسباب الانخفاض في الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تحسن أداء الأصول التشغيلية (تحديداً في أصول الضيافة والترفيه) نتيجة لتحسن الأنشطة الاقتصادية بعد أن رفعت حكومة المملكة العربية السعودية قيود التنقل الداخلي بسبب COVID-19. ومع ذلك، فإن هذا التحسن في إجمالي الربح قابله انخفاض جزئي في الطلب الإجمالي على المبيعات العقارية، وفقا للشركة.

وأرجعت أيضا تراجع الخسائر إلى انخفاض تكلفة التمويل نتيجة لانخفاض متوسط سعر سايبور على التسهيلات القائمة مقارنة بالربع الثالث من عام 2019، والتحسن في ربحية شركة تطوير الموانئ (PDC) مما أدى إلى زيادة نتائج المجموعة من أرباح الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية إلى جانب الزيادة في الدخل الشامل للمجموعة فيما يتعلق بعقود مقايضة أسعار الفائدة الذي أجرته شركة تطوير الموانئ.

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