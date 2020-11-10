تقلص صافي خسائر شركة تبوك للتنمية الزراعية- "تبوك الزراعية، بنسبة 88.59% في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى 6.23 مليون ريال، مقارنة بنحو 54.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وارتفع صافي خسائر الشركة بنسبة 1.2% في الربع الثالث من 2020، مقارنة بخسائر قدرها 6.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، انخفض صافي خسائر "تبوك الزراعية" بنسبة 87.5% لتصل إلى 17.8 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 142.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبنهاية التسعة أشهر الأولى من 2020، سجلت الشركة خسائر متراكمة بنحو 51.46 مليون ريال تعادل نسبة 21.3% من رأسمالها البالغ 241.77 مليون ريال.

وأرجعت الشركة في بيان على السوق المالية السعودية- "تداول"، اليوم الثلاثاء، سبب انخفاض الخسائر إلى تراجع تكلفة المبيعات وعدم تسجيل هبوط في قيمة المخزون ومحاصيل عند نقطة الحصاد وعدم تسجيل هبوط في قيمة مشاريع راسمالية وعدم تسجيل هبوط في الذمم المدينة الأخرى وتسجيل عائد من رد هبوط في شركات زميلة وانخفاض في مصاريف البيع والتسويق وانخفاض في الزكاة المحتسبة للفترة.