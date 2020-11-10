تحولت شركة دار الأركان للتطوير العقاري "دار الأركان" للخسارة في الربع الثالث من العام 2020، بنحو 18.59 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح في الربع المماثل من 2019، بلغ 134.87 مليون ريال.

وكانت الشركة حققت صافي ربح بقيمة 10.37 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجع صافي ربح "دار الأركان" بنسبة 27.3% ليصل إلى 4.19 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح قدره 235.33 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم، إن الانخفاض في صافي الربح بالربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود بصفة رئيسية إلى انخفاض مبيعات العقارات.

وكان الانخفاض في إيرادات التأجير بالإضافة إلى الارتفاع في أعباء التمويل لهما الأثر على صافي الدخل.

بلغت قيمة المبيعات في الربع الثالث من العام الجاري نحو 391.24 مليون ريال، مقارنة بنحو 899.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2019، بتراجع 56.5%.