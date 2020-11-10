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تضاعف الخسائر الفصلية لـ"أملاك" بأكثر من 3 أضعاف

أملاك للتمويل
شركة أملاك للتمويل
شركات

تضاعف الخسائر الفصلية لـ"أملاك" بأكثر من 3 أضعاف

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العربية.نت

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ارتفعت خسائر شركة أملاك للتمويل، بنسبة 376% في التسعة أشهر الأولى من عام 2020 على أساس سنوي.

ووفقاً لبيان من الشركة للبورصة، فقد وصلت أرباح الشركة إلى 215 مليون درهم، مُقارنة بخسائر قدرها 45.2 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2019.

ويعود سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية إلى تسجيل خسائر من القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بمقدار 327.8 مليون درهم، مقابل تحقيق أرباح قدرها 72.7 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2019.

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وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة وصلت إلى ملياري درهم وهي ما تمثل أكثر من 130% من رأسمالها.

ويُعزى أيضاً نمو الخسائر إلى ارتفاع مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية إلى 158.7 مليون درهم، مقارنة بـ 73.8 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

ووصلت خسائر الشركة إلى ما قيمته 151.4 مليون درهم بنهاية الربع الثالث لعام 2020، مُقابل 46.9 مليون درهم في الربع الثالث لعام 2019.

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