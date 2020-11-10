أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. وقالت الشركة إن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه 129.6 مليون ريال.

كما قالت الشركة إن أسباب الزيادة هي لدعم عمليات التوسع في أنشطة الشركة المستقبلية وتوفير رأس المال العامل لتمكين الشركة من زيادة عملياتها التشغيلية وخفض نسبة خسائر الشركة.

وقالت الشركة إن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" في وقت سابق عن الانتهاء من إجراءات بيع وتحصيل قيمة حصة الشركة "المخازن والخدمات المساندة"، والبالغة 3.846% من رأس مالها البالغ 260 مليون ريال بواقع مليون سهم.

وأشارت الشركة إلى أن قيمة تكلفة الاستثمار في شركة المخازن والخدمات المساندة قدره 11 مليون ريال.

مع العلم بأن آخر تقييم للاستثمار في شركة المخازن والخدمات المساندة بالقوائم المالية للشركة للربع الثاني من العام الحالي 2020م بقيمة (6.115.121 ريال).

وقد تمت بيع حصة الشركة بمبلغ وقدره 4 ملايين ريال بواقع 4 ريالات للسهم الواحد، وسيتم الإعلان عن الأثر المالي في نهاية العام الحالي 2020.