أعلنت شركة المراكز العربية عن توقيع شركتها التابعة شركة مراكز الرياض المحدودة "البائع" (شركة تابعة تبلغ نسبة ملكية شركة المراكز العربية في رأسمالها بشكل مباشر 95%) في يوم أمس الاثنين عقد بيع كامل حصصها البالغة نسبتها 25% في شركة أسواق المستقبل للتجارة (الشركة المالكة لمركز بانوراما مول بمدينة الرياض) لصالح شركة بروج العالمية المحدودة "المشتري" بقيمة 97.5 مليون ريال.

وقالت "المراكز" إن مبلغ البيع يشمل أرباح النصف الأول من عام 2020، ولا يحق للبائع مطالبة المشتري بأي مبالغ أخرى كأرباح عن عام 2020.

وظهرت النتائج المالية الأولية لشركة المراكز العربية، تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 46.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي.

ووفقا للبيانات المالية للشركة، على السوق السعودية "تداول"، بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 111.1 مليون ريال، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 208.2 مليون ريال صافي ربح في الربع المماثل من 2019.

وبالمقارنة على أساس ربعي تراجع صافي ربح المراكز العربية 27.4% مقارنة بصافي ربح 153.1 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019.

وسجلت الشركة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 264 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020، مقابل تسجيلها أرباحا بلغت 435 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 39.2%.

وتبدأ السنة المالية للشركة مطلع أبريل وتنتهي بنهاية شهر مارس من كل عام.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح بالربع الثاني على أساس سنوي، إلى تراجع الإيرادات بنسبة 16.9% خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021م، أي ما يعادل 94.3 مليون ريال مقارنة بالربع الثاني من السنة المالية 2020، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى قيام الشركة بتمديد منح الخصومات غير المتكررة بهدف دعم المستأجرين في مواجهة الأثر السلبي لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.