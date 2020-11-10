على خلفية إعلان شركتي فايزر، وبيوتيك، عن فعالية لقاح كورونا، وبنسبة تتخطى 90%، أعلنت شركة دويتشه بوست "Deutsche Post" أو البريد الألماني عن استعدادها لتوزيع اللقاح عبر مواقعها المتوفرة في مختلف أنحاء العالم.

وأضافت شركة البريد الألمانية أنها ستتمكن من تلبية كافة احتياجات شركات الأدوية، ضمن الشروط الدقيقة لتخزين لقاح كوفيد أثناء نقله، والتي تتطلب حفظه عند درجات حرارية معينة.

وتجري الشركة مناقشات مع شركات الأدوية والحكومات لتطلعهم على تفاصيل الجانب اللوجيستي لتوزيع اللقاح.

وقالت شركة صناعة الأدوية الأميركية فايزر أمس الاثنين إن لقاحها التجريبي لعلاج مرض كوفيد-19 فعال بأكثر من 90%، وهو ما يمثل انتصارا كبيرا في المعركة ضد الوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص، ودمر الاقتصاد العالمي وقلب أنماط الحياة اليومية رأسا على عقب.

وتعد شركة فايزر وشريكتها، شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك، أول شركات الأدوية التي تنشر بيانات ناجحة من تجربة سريرية واسعة النطاق للقاح لفيروس كورونا.