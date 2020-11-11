  • مباشر
اللغة

القابضة أبوظبي تستحوذ على 45% من لويس دريفوس

أبوظبي
جانب من العاصمة الإماراتية أبوظبي
أبوظبي

القابضة أبوظبي تستحوذ على 45% من لويس دريفوس

متابع الغاء المتابعة

باريس- رويترز

نشر في: آخر تحديث:

اتفقت شركة لويس دريفوس على بيع حصة كبيرة إلى الشركة القابضة التي يقع مقرها في أبوظبي، في أول استثمار خارجي في الشركة العائلية العاملة في تجارة السلع الأولية، والتي أسسها ليوبول لويس-دريفوس في 1851.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إن الشركة القابضة للويس دريفوس ستبيع حصة أسهم غير مباشرة تبلغ 45% في لويس دريفوس إلى القابضة.

الحكومة المصرية تقر قانونا يعفي السندات الخارجية من الضرائب  اقتصاد اقتصاد مصر الحكومة المصرية تقر قانونا يعفي السندات الخارجية من الضرائب 

ولويس دريفوس من أكبر أربع شركات عالمية لتجارة السلع، إلى جانب أرتشر دانييلز ميدلاند وبونجي وكارجيل.

وتحاول الشركة اجتياز فترة من هوامش الربح الضعيفة في بيع المحاصيل الأساسية وشرائها، وتحولت مثل نظيراتها إلى قطاع تصنيع الأغذية بهدف تعزيز الإيرادات.

ولم يُفصَح عن قيمة الصفقة، لكن الشركتين قالتا إنه سيجري استثمار 800 مليون دولار بحد أدنى في لويس دريفوس.

وأوضحتا أن الصفقة، التي تتطلب موافقة الجهات التنظيمية، تشمل أيضا اتفاق توريد طويل الأجل لبيع السلع الزراعية إلى الإمارات.

كانت مارجريتا لويس-دريفوس، التي سيطرت على المجموعة في 2009 بعد وفاة زوجها روبير، تبحث عن مستثمر بعد تراكم ديون كبيرة لشراء حصص أقلية من المساهمين العائليين بالشركة.

وبعدما أبلغت رويترز في يناير كانون الثاني أنها قد تبيع حصة كبيرة غير مسيطرة بالشركة، أوردت تقارير في سبتمبر أيلول أن لويس دريفوس تجري محادثات لبيع حصة إلى القابضة.

وقالت القابضة، التي تأسست في 2018، إن الاستثمار في لويس دريفوس سيعزز محفظتها للأغذية والمنتجات الزراعية بعدما وافقت هذا العام على الاستحواذ على 50% من مجموعة الظاهرة الزراعية.

وفي سبتمبر أيلول، أعلنت عن تأسيس سلال، وهي شركة لتنويع مصادر الغذاء وزيادة معروض محاصيل الأغذية المحلية.

وقال بنك روتشيلد إنه سيكون المستشار المالي الوحيد للقابضة في الصفقة.

كانت مارجريتا لويس-دريفوس اقترضت نحو مليار دولار من كريدي سويس لشراء جميع حصص الأقلية التي يملكها أفراد العائلة بالشركة في مطلع 2019.

وسيطر صندوقها العائلية "أكيرا" في النهاية على أكثر من 96% من المجموعة القابضة لشركة لويس دريفوس. وتملك الشركة القابضة بدورها 95% في لويس دريفوس، والنسبة الباقية في حوزة الموظفين.

وفي نتائج النصف الأول من السنة، أعلنت شركة لويس دريفوس عن تراجع حقوق مساهمين إلى 4.5 مليار دولار في 30 يونيو حزيران، من 4.8 مليار في 31 ديسمبر كانون الأول.

وارتفعت الأرباح، فيما عزته الشركة، شأنها شأن شركة تجارة السلع الأولية الأخرى، إلى تحسن في هوامش التجارة يرتبط بتقلبات الأسعار وطلب صيني قوي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي
وفيات واغتيال..هكذا عانت سيدة أميركا الأولى من الاكتئاب وفيات واغتيال..هكذا عانت سيدة أميركا الأولى من الاكتئاب

الأكثر قراءة

الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟  الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟ 
مليارديرات الوباء يتساقطون بعد إعلان التوصل إلى لقاح كورونا مليارديرات الوباء يتساقطون بعد إعلان التوصل إلى لقاح كورونا
وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة
لقاح لقاح "فايزر" طوره طبيب من منطقة سورية احتلتها تركيا
صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر
بومبيو يعد بـ بومبيو يعد بـ"انتقال سلس" إلى ولاية "ثانية" لترمب

قبل أن تذهب

مريضة الزهايمر ترقص بمجرد سماع موسيقاها المفضلة
مريضة الزهايمر ترقص بمجرد سماع موسيقاها المفضلة

اكتشف المزيد