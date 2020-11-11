قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، إنها تمكنت مع "توتال" من إنتاج أول كمية من الغاز غير التقليدي في الإمارات.

وأضافت أن الغاز غير التقليدي أنتج من امتياز حوض غاز الذياب غير التقليدي الموجود في الرويس على مسافة 200 كيلومتر غرب مدينة أبوظبي.

أدنوك أوضحت أن الغاز غير التقليدي يجري ضخه من خلال خط أنابيب مخصص ومنشأة مركزية لاستلام الإنتاج الأولي في حوض غاز الذياب.

يأتي إنتاج أول كمية من امتياز حوض غاز الذياب في الرويس بعد عامين فقط من توقيع أدنوك وتوتال اتفاقية امتياز في مجال الغاز غير التقليدي.

كانت شركة أدنوك قد وقعت في نوفمبر 2018 اتفاقية مع توتال حصلت بموجبها الأخيرة على حصة 40% في امتياز حوض غاز الذياب غير التقليدي في منطقة الرويس.