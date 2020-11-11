أعلنت شركة أرامكو السعودية الأسعار المحدثة للوقود خلال الفترة من الأربعاء الموافق 11 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل.

وثبتت الشركة السعودية، سعر بنزين 91 عند مستوى 1.44 ريال خلال الشهر الجاري، بحسب موقعها الإلكتروني.

وتراجع سعر بنزين 95 لمستوى 1.58 ريال للتر، مقارنة بسعر 1.59 ريال خلال الفترة الماضية.

واستقرت أسعار الديزل والكيروسين عند مستوى 0.52 و0.70 ريال للتر على الترتيب.

كما ثبتت الشركة سعر غاز البترول المسال عند مستوى 0.75 ريال.

إلى ذلك، ثبتت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لشركة أرامكو السعودية عند (‭A‬).

واحتلت شركة أرامكو السعودية صدارة شركات النفط العالمية تحقيقاً للأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة أقل وتيرة تراجع في الأرباح بين الشركات رغم تداعيات جائحة كورونا على أسواق النفط عالمياً.

وحققت أرامكو صافي ربح بلغ 11.79 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، بتراجع نسبته 44.6%، مقارنة بأرباح بلغت 21.29 مليار دولار في الربع المماثل من 2019.

وبحسب إحصاء أجرته "العربية.نت"، وبفارق كبير لصالح أرامكو، جاءت شركة رويال داتش شل- "شل"، متعددة الجنسيات، بريطانية وهولندية الأصل، في المركز الثاني بصافي ربح 489 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2020، مقارنة بصافي ربح 5.88 مليار دولار في الربع المماثل من 2019، بتراجع 92%، وفقا لبياناتها المالية.

وكانت قد أعلنت أرامكو السعودية نتائجها المالية عن الربع الثالث من عام 2020م. وأظهرت النتائج قوة المركز المالي والأداء التشغيلي للشركة، على الرغم من التقلبات التي تشهدها السوق وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر في بيان: "بدأنا نشاهد بوادر أولية لتعافي الطلب على الطاقة خلال الربع الثالث إزاء تحسّن الأنشطة الاقتصادية على الرغم من التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، وفي الوقت نفسه، حافظنا على التزامنا تجاه المساهمين من خلال الإعلان عن توزيعات أرباح قدرها 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار).