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أرباح "إعمار" العقارية الفصلية تهبط 67% لـ430 مليون درهم

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أرباح "إعمار" العقارية الفصلية تهبط 67% لـ430 مليون درهم

تراجع الإيرادات نتيجة الجائحة وبنسبة 28% لتصل إلى 4.3 مليار درهم

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العربية.نت

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تراجعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار العقارية بنسبة 67% لتصل إلى 430 مليون درهم.

وعزت الشركة تراجع أرباحها إلى تراجع الإيرادات نتيجة الجائحة، وبنسبة 28% لتصل إلى 4.3 مليار درهم.

كما تراجعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار للتطوير بنسبة 53% لتصل إلى 320 مليون درهم.

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وتراجعت الإيرادات لنفس الفترة بنسبة 31% لتصل إلى 2.3 مليار درهم.

أيضا تراجعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار مولز بنسبة 60% لتصل إلى 240 مليون درهم. وعزت الشركة تراجع أرباحها نتيجة تأثرها بجائحة كورونا التي أثرت على إيرادات الشركة.

وقد تراجعت إيرادات الشركة الفصلية بنسبة 30% لتصل إلى 835 مليون درهم.

إلى ذلك، تقلصت الخسائر الفصلية لشركة "إعمار المدينة الاقتصادية" بـ12% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، لتبلغ 187 مليون ريال.

وعزت الشركة تقليص الخسائر إلى تحسن أداء الأصول التشغيلية خاصة أصول الضيافة والترفيه، بعد تخفيف قيود التنقل الداخلي.

كذلك انخفاض تكلفة التمويل نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة على التسهيلات القائمة. بالإضافة إلى تحسن ربحية شركة "تطوير الموانئ"، مما أدى إلى زيادة حصة المجموعة من أرباح الشركات المستثمر فيها.

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