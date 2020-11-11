انخفضت الإيرادات الإجمالية لشركة "سي آي كابيتال"، القابضة للاستثمارات المالية، بنسبة 11% إلى نحو 1.6 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الحالي.

وقالت الشركة إن محفظة التمويل ارتفعت بنسبة 22% إلى نحو 12.3 مليار جنيه.

ووفق نتائج أعمال الشركة، فقد بلغت مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية من إجمالي الإيرادات نحو 82%. كما بلغ صافي دخل الفائدة نحو 614 مليون جنيه بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ هامش صافي دخل الفائدة نحو 8.0%.

وبلغ صافي الربح التشغيلي 507 ملايين جنيه، بانخفاض بلغت نسبته 6% مقارنة بالأرقام المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية نحو 287 مليون جنيه، بانخفاض نسبته 15% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في صافي الربح نحو 78%.

فيما يتعلق بالتأجير التمويلي، فقد بلغ صافي الربح بعد الضرائب المحقق من عمليات التأجير التمويلي 196 مليون جنيه، بانخفاض نسبته 4% مقارنة بالعام السابق. كما أبرمت "كوربليس" عقودا جديدة بقيمة 3.7 مليار جنيه، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بالعام السابق. وبلغ حجم محفظة التأجير القائمة 10.7 مليار جنيه، بارتفاع نسبته 22% مقارنة بالعام السابق.

وبالنسبة للتمويل متناهي الصغر، فقد بلغ صافي الربح بعد الضرائب المحقق من عمليات التمويل متناهي الصغر نحو 91 مليون جنيه بارتفاع نسبته 8% مقارنة بالعام السابق. وبلغ إجمالي قروض التمويل متناهي الصغر 871 مليون جنيه في نهاية الفترة بارتفاع 33% مقارنة بالعام السابق.

وأشارت نتائج الأعمال إلى ارتفاع حجم محفظة عمليات التمويل العقاري إلى 156 مليون جنيه بنهاية الفترة، مقارنة بنحو 90 مليون جنيه.

وبلغ حجم الأصول المدارة نحو 9.6 مليار جنيه، بارتفاع نسبته 3% مقارنة بالعام السابق. كما بلغت الحصة السوقية من عمليات السمسرة نحو 8.1% في نهاية الفترة، لتحتل سي آي كابيتال بذلك المرتبة الثانية بين شركات السمسرة في السوق المحلية. كما بلغت إيرادات خدمات الاستشارات المالية نحو 24 مليون جنيه، بانخفاض نسبته 65% مقارنة بالعام السابق.