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"أنعام القابضة" تقلص خسائرها بـ59% بالربع الثالث

مجموعة أنعام القابضة
مجموعة أنعام القابضة
سوق السعودية

"أنعام القابضة" تقلص خسائرها بـ59% بالربع الثالث

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العربية.نت

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قلصت شركة أنعام الدولية القابضة "أنعام القابضة" خسائرها في الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 58.8% لتصل إلى 1.14 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 2.78 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وكانت الشركة حققت صافي ربح قدره 346 ألف ريال في الربع الثاني من العام الجاري.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، قلصت "أنعام القابضة" خسائرها بنسبة 88.1% لتسجل 1.29 مليون ريال، مقارنة بخسائر بلغت 10.86 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وبنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت خسائر الشركة المتراكمة نحو 505.9 ألف ريال، تعادل 3.4% من رأسمالها البالغ 15 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن تراجع الخسائر في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، تعود إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 10% وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 58%.

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